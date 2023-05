Tsunoda ricorda l’alluvione dell’Emilia Romagna: “Sono state notti terribili, ho avuto paura” Il pilota dell’Alpha Tauri, che ha la propria sede a Faenza, nei giorni scorsi è andato a spalare il fango nel centro storico di Faenza. Tsunoda da Monaco ha parlato di quei momenti difficili.

A cura di Alessio Morra

Anche il mondo della Formula 1 ha toccato con mano le durissime e tremende conseguenze dell'alluvione, che ha portato pure alla cancellazione del Gran Premio di Imola. Ma quello è il minimo. Le immagini che tuttora si vedono fanno davvero male al cuore di tutti. I piloti dell'Alpha Tauri, che ha sede a Faenza, da vicinissimo hanno visto e seguito tutto. Mentre Nick de Vries ha avuto problemi mentre era alla guida della propria supercar e ha faticato per tornare a Montecarlo, il nipponico Tsunoda si è rimboccato le maniche ed è sceso in strada per spalare il fango.

Il pilota giapponese ora è a Montecarlo, dove nel weekend disputerà una delle gare più attese della stagione e alla vigilia ha ricordato quello che è successo la scorsa settimana: "A Imola doveva essere il nostro gran premio di casa, c'era entusiasmo. Ma le piogge hanno travolto tutto. Faenza, dove c'è la nostra sede, era coperta dal fango. Noi eravamo al sicuro ma c'era preoccupazione. Quando siamo usciti abbiamo visto che l'acqua era ovunque".

Tsunoda ha poi aggiunto: "Sono state notti terribili, non avevo mai visto nulla di simile se non in tv e non mi aspettavo di viverla in prima persona. Ho avuto paura". Ma nonostante la paura il pilota dell'Alpha Tauri si è messo a spalare il fango insieme a tantissimi cittadini.

Il giapponese, classe 2000 e alla terza stagione in Formula 1, ha ricevuto tanti applausi per aver dato una mano a spalare il fango nel centro storico di Faenza, cittadina romagnola che purtroppo è finita letteralmente nell'occhio del ciclone ed è anche la città in cui è sede l'Alpha Tauri.

Nel circus dal 2021, Tsunoda ha ottenuto 46 punti nel Mondiale – 32 nella prima stagione e 12 nella seconda. In questo campionato è arrivato due volte al 10° posto (in Australia e a Baku) e ben tre volte undicesimo.