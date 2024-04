Telepass, UnipolMove o MooneyGo, quale conviene: i prezzi a confronto

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Nei giorni scorsi Telepass ha annunciato cheritoccherà i prezzi del canone base, che raddoppierà dal prossimo primo luglio. Il nuovo a.d. Telepass ha spiegato il motivo dell'aumento, che è figlio anche di un maggior numero di servizi offerti. Inoltre la società punta ad offrire ulteriori servizi di mobilità in un momento in cui ci sono anche nuovi operatori sul mercato del telepedaggio, come MooneyGo e UnipolMove. Per gli utenti è un vantaggio avere tre operatori differenti? C'è un vantaggio anche nell'offerta? Per scoprirlo bisogna confrontare i prezzi, e capire anche come attivare i vari servizi.

I nuovi piani tariffari di Telepass: le offerte base e plus

Dal prossimo primo luglio il canone Telepass di base passerà da 1,83 euro al mese a 3,90. L'aumento è del 113%. Più del doppio. Gli utenti Telepass Family hanno la possibilità di recedere entro il 30 giugno, farlo sarà semplice: o si opta per la procedura online, o lo si fa al telefono o in uno dei punti d'assistenza sul territorio.

Gli aumenti sono prodotti da ‘un nuovo posizionamento sul mercato consumer' che negli obiettivi della società dovrebbe dare a Telepass la possibilità di diventare ‘il principale operatore di mobilità integrata', avendo l'intenzione di offrire un servizio completo e digitale nei sistemi di pagamento legati alla mobilità.

In questa ottica sono state create anche delle promozioni riservate ai clienti che sottoscrivono il servizio Telepass Plus entro il 2 maggio 2024 e che potranno contrare su oltre 25 servizi di pagamento (inclusi Skipass, trasporto pubblico, treni) contro i 6 offerti dal piano Telepass base. Inoltre sarà possibile associare due targhe a ogni dispositivo, ma non due dispositivi alla stessa targa.

Novità anche per l'offerta Pay per use, che cambierà e passerà dal costo di 2,50 euro al mese a 1 euro al giorno. In questo caso, però, si potrà associare solo una targa per ogni dispositivo. Nel dettaglio le offerte Telepass:

Pay per use: 1 euro al giorno. Telepedaggio e 5 servizi aggiuntivi: Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche;

Base. 3,90 euro al mese. Telepedaggio e 5 servizi aggiuntivi: Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche;

Plus. 3,90 euro al mese (fino a dicembre 2025). Telepedaggio e oltre 25 servizi aggiuntivi: oltre a quelli previsti dal piano Base, anche carburante, ricarica elettrica, Skipass, trasporto pubblico;

Young (non ancora attiva). Nessun abbonamento o addebito giornaliero. Oltre 10 servizi, escluso il telepedaggio: trasporto pubblico, mobilità condivisa, treni, voli, pullman.

Le alternative a Telepass: UnipolMove e MooneyGo

Il sistema dei cosiddetti pagamenti ‘drive through' è stato liberalizzato da un direttiva dell'Unione Europea che ha introdotto l'interoperabilità dei sistemi di pedaggio a livello europeo. In Italia quindi in questo momento ci sono tre operatori. Oltre a Telepass sono presenti nel mercato UnipolMove e MooneyGo, che a clienti privati offrono la possibilità di pagare con un dispositivo il pedaggio su tutte le autostrade italiane, ai caselli transfrontalieri e ai parcheggi convenzionati, oltre all'Area C di Milano e il biglietto per il traghetto sullo Stretto di Messina.

Inoltre, tramite le app sviluppate da UnipolMove e MooneyGo gli utenti abbonati hanno l'opportunità di pagare molti altri servizi legati alla mobilità come servizi di sharing/noleggio, taxi, bollettini, PagoPA, tagliando, bollo, mezzi pubblici. Analizzando nel dettaglio i costi dei vari operatori di telepedaggio, qual è quello più conveniente?

I nuovi operatori (UnipolMove e MooneyGo) offrono un prezzo inferiore nel canone mensile nel servizio di telepedaggio rispetto a Telepass. Il servizio Pay per Use UnipolMove ha un costo pari alla metà rispetto a quello Telepass. Mentre MooneyGo è l'unica delle tre società a offrire il servizio Pay per use con tariffa su base mensile.

Le differenze tra Telepass, MooneyGo e Unipolmove, quale conviene

UnipolMove, dispositivo di telepedaggio creato e gestito da Unipol, ha un costo di abbonamento di 1,50 euro al mese, ma non ha costi di attivazione né di consegna. Mentre nella formula ‘Pay per use' il costo è di 50 centesimi per ogni giorno di utilizzo, oltre a 10 euro di costi per attivazione e consegna. In questo caso, però, ogni dispositivo è associabile solo a una targa.

MooneyGo, controllata di Enel e Intesa Sanpaolo, offre un servizio di telepedaggio base a un prezzo più basso rispetto a Telepass, ma identico rispetto a UnipolMove Il costo dell'abbonamento mensile è di 1,50 euro, ai quali va aggiunto un costo di attivazione di 5 euro. C'è la possibilità di realizzare anche la formula ‘Pay per use', cioè si paga solo nei mesi in cui si utilizza il servizio. In questo caso il costo è di 2,20 euro per tutto il mese, inoltre c'è un costo di attivazione di 10 euro. A questo dispositivo possono associarsi due targhe.

Sistema di telepedaggio: la differenza tra gli abbonamenti di Telepass, UnipolMove e MooneyGo

AbbonamentoPay per useTelepass

3,90 € al mese Telepass base

4,90 € al mese Telepass plus (dal 1° luglio 2024)

1 € al giorno di utilizzo

Attivazione: 10 € (dal 1° luglio 2024)

UnipolMove

1,5 € al mese

Attivazione e consegna: gratis (1° anno gratis fino al 7/5/2024)

0,50 € /giorno solare di utilizzo

Attivazione e consegna: 10 €

MooneyGo

1,50 € al mese

Attivazione: 5 €

2,20 € al mese di utilizzo

Attivazione: 10 €