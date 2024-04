Il canone Telepass aumenta a 3,90 al mese ma con più servizi: le nuove tariffe e gli abbonamenti

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Telepass cambia, va oltre il telepedaggio e si trasforma in una piattaforma per la mobilità non solo per le Autostrade ma anche per i tratti urbani. E dal prossimo 1° luglio il gruppo alzerà i prezzi degli abbonamenti. L'abbonamento base passerà da 1,83 euro al mese a 3,90 euro. Dopo la vendita di Autostrade per l'Italia il gruppo non è più legato al concessionario e non beneficia più della retrocessione dei risparmi generati dal minor costo della gestione dei caselli. Con la liberalizzazione del mercato, Telepass dovrà a sfidare nuovi concorrenti: UnipolMove della compagnia assicurativa Unipol e Mooney, partecipata da Enel e Intesa. E qualcun altro potrebbe aggiungersi nei prossimi mesi.

Quanto costerà il nuovo canone dell'abbonamento Telepass

Dal 1° luglio cambia il canone dell'abbonamento Telepass. La nuova offerta ‘undefeined' costerà 3,90 al mese – più del doppio rispetto all'attuale tariffa di 1,83 euro – ma consentirà di associare due targhe e di accedere al telepedaggio ad altri quattro servizi. L'opzione ‘plus' invece darà la possibilità agli abbonati di fruire di oltre 25 servizi e, con una promozione valida fino al dicembre 2025, avrà lo stesso prezzo della ‘undefined' di 3,90 euro. E poi c'è ‘Pay per Use' che prevede un addebito di un euro al giorno per i soli giorni di effettivo utilizzo del Telepass (più i 10 euro di costo di attivazione, incluso negli altri abbonamenti). In futuro arriverà poi anche un'opzione dedicata ai più giovani. A chi è già cliente verrà comunicato a breve l'aggiornamento delle condizioni economiche.

Abbonamento Telepass base: 3,90 al mese, con la possibilità di associare due targhe al telepedaggio

Abbonamento con opzione ‘plus': 3,90 al mese con la possibilità di fruire di oltre 25 servizi

Pay per Use: un euro al giorno per i soli giorni effettivo di utilizzo del Telepass

I numeri e gli obiettivi di Telepass

Il nuovo CEO del gruppo, Luca Luciani, dopo l'insediamento ha spiegato quale sarà la strategia che verrà adottata. Per portarla a termine ci sarà un investimento di 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni per potenziare la piattaforma tecnologica e rafforzare la presenza nei servizi di mobilità urbane di 50 città. L'obiettivo è quello di arrivare fino a 10 milioni di clienti e a ricavi vicini al miliardo di euro entro il 2030. Nel 2023 il fatturato è cresciuto del 20 percento ed è stato di 380 milioni. La società conta 2000 dipendenti ed è controllata da Mundys e dal fondo svizzero Partners Group.

Telepass punta al Sud e cerca di ampliare il modello Milano

Luciani è convinto che la concorrenza porterà all'allargamento del mercato e a benefici per tutti i contendenti. Telepass punta a rafforzarsi soprattutto al Sud e cercherà di applicare lo schema di mobilità che Milano alle altre grandi città italiane. A Milano Telepass permette di pagare anche l'accesso all'Area C, i parcheggi, la metro, il monopattino. E si può anche chiamare un taxi.