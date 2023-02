Rosa Chemical twerka su Fedez a Sanremo, la reazione di Leclerc diventa virale: è lì accanto Il pilota della Ferrari è seduto in platea, nei pressi di Fedez e Rosa Chemical. La sua figura si distingue sullo sfondo: l’espressione del viso mentre assiste a cosa accade a un paio di metri da lui diventa virale.

Il pilota della Ferrari, Leclerc, spiazzato da quanto avviene a pochi passi da lui tra Fedez e Rosa Chemical.

Charles Leclerc è a un paio di metri da Fedez e Rosa Chemical. Assiste attonito, spiazzato, disorientato a quel che accade davanti a lui. L'espressione degli occhi, la postura (ha la mano sul mento come se rimuginasse su qualcosa) e quel viso apparentemente impassibile entrano nel corredo accessorio di quel momento che ha caratterizzato la serata finale di Sanremo al Teatro Ariston.

Il volto del pilota della Ferrari diventa virale ed entra nel diorama del "Festival dell'Amore" che Rosa Chemical decanta dopo aver twerkato su Fedez (seduto in platea, non s'è sottratto all'esibizione dell'artista), averlo preso per mano e trascinato sul palco, guardato negli occhi mentre intonava la canzone "Made in Italy", abbracciato e infine baciato sulla bocca in maniera appassionata.

Dopo Blanco che ha spaccato tutto e devastato i fiori come reazione a un problema tecnico che gli ha impedito di esibirsi, l'Ariston ha vissuto un altro colpo di scena. "Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell'amore e mi è venuto all'improvviso", ha ammesso Rosa Chemical davanti ad Amadeus che lo guardava stupito, sorpreso. Altrettanto lo è sembrata la moglie di Fedez, Chiara Ferragni: "Sono senza parole", ha mormorato. "È meglio", ha aggiunto il conduttore prima di chiudere quell'episodio.

Il volto di Leclerc. È il leit-motiv che ha alimentato il tam tam di quanti – tifosi e non del Cavallino – hanno notato la reazione del monegasco e l'hanno fatta rimbalzare sui social: lui imperturbabile, accanto c'era l'altro pilota che appariva divertito. È Antonio Fuoco, che da anni è al volante della HyperCar, la Ferrari 4999P. Da tempo ricopre anche il ruolo di pilota di sviluppo della Scuderia di F1.

Leclerc social, virale abbastanza anche da rispondere ai follower che su Twitter lo interpellano. Lo fa in particolare quando una utente lo chiama in causa: "Codice per votare Leclerc questa sera?". Lui legge e risponde in un attimo: "16 credo". Perché quel numero? È quello di gara e nasconde un significato particolare: è il giorno del suo compleanno (è nato il 16 ottobre 1997) e rappresenta la somma del suo numero preferito (il 7).

La presenza di Charles Leclerc al Festival di Sanremo è stata una delle sorprese della serata conclusiva. Nessuno immaginava che il ferrarista sarebbe stato lì, tra le prime file. È stato lui stesso a svelare la cosa quando, nel tardo pomeriggio di oggi, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale annunciava il suo arrivo all'Ariston. "Stiamo scaldando la voce… Arriviamo", ha scritto nel testo sull'immagine che lo ritraeva sorridente. Ad accoglierlo c'era anche Fedez, immancabile il video-selfie. Poi è arrivato il bacio di Rosa Chemical ma quella è un'altra storia.