Piero Ferrari chiama Charles Leclerc sul palco al Gala FIA e rompe il protocollo: è un chiaro messaggio

Al Gran Gala FIA di Tashkent, Piero Ferrari chiama Charles Leclerc accanto a sé sul palco durante la premiazione dedicata a Enzo Ferrari. Un gesto simbolico che parla al presente e al futuro della Ferrari, al termine di una stagione difficile e tra insistenti voci di mercato.

Le serate di gala servono a celebrare, ma a volte diventano anche un palcoscenico per messaggi che vanno oltre i premi. Al Gran Gala FIA 2025 di Tashkent, al termine di una stagione complicata per la Ferrari, è successo proprio questo. Tra riconoscimenti istituzionali e ritualità consolidate, un gesto ha attirato più attenzione di qualsiasi discorso ufficiale.

Quando Piero Ferrari è salito sul palco per ritirare la FIA President's Innovation Medal dedicata al padre Enzo Ferrari, ha voluto accanto a sé Charles Leclerc. Una scelta non scontata, che ha rotto il protocollo e acceso i riflettori sul legame tra la scuderia e il suo pilota di riferimento. Un'immagine forte, destinata a pesare nel presente e soprattutto nel futuro della Ferrari in Formula 1.

Ferrari e Leclerc, un legame da difendere

La stagione della Rossa in Formula 1 si è chiusa ben al di sotto delle aspettative, nonostante l'arrivo di Lewis Hamilton e le ambizioni dichiarate. Proprio per questo, l'immagine di Piero Ferrari che con ampi gesti ha chiamato sul palco Charles Leclerc (che, come da programma, era rimasto seduto tra il pubblico) per averlo al suo fianco per quella premiazione assume un valore che va oltre la cerimonia: serve a ricompattare, a rassicurare, a ridimensionare le voci che parlano di un Leclerc pronto a guardarsi attorno se il nuovo ciclo tecnico non dovesse decollare.

In un momento in cui anche John Elkann ha richiamato squadra e piloti alla sobrietà e ai risultati, quel gesto pubblico rafforza l'idea che Charles Leclerc e la Ferrari restino un binomio centrale nel progetto futuro.

Lo sguardo oltre la F1 e l'orgoglio Ferrari

Leclerc era presente al Gala anche per sostenere il programma Ferrari nel WEC, trionfatore nel Mondiale Endurance e alla 24 Ore di Le Mans. Proprio a margine della serata, parlando della possibilità di correre la storica gara francese, il monegasco ha spiegato: "Partecipare a Le Mans è un'idea che mi affascina, ma solo se potessi prepararmi al massimo conciliandola con la Formula 1. La storia della Ferrari nel motorsport è immensa e farne parte è un onore: ora spetta a noi dimostrare di esserne degni, come sta facendo il team nel WEC".

Parole che, unite a quel palco condiviso con Piero Ferrari, raccontano più di mille smentite: al netto delle difficoltà, il futuro di Leclerc passa ancora dalla Ferrari. E il Gala FIA lo ha detto senza bisogno di proclami.