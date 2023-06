Perché la FIAT non farà più auto grigie: cosa c’è dietro la sorprendente decisione Spiazzante annuncio da parte della FIAT che ha preso una rivoluzionaria decisione e ne ha spiegato il motivo: la causa automobilistica italiana non produrrà più automobili di colore grigio.

A cura di Michele Mazzeo

Il mondo del mercato automobilistico è rimasto spiazzato dall'ultimo annuncio fatto dalla FIAT: la storica casa automobilistica italiana ha difatti comunicato di aver preso una drastica decisione riguardo alle nuove automobili che produrrà d'ora in avanti. I nuovi modelli infatti, a partire dalla nuova 600e, non saranno disponibili in grigio, vale a dire il colore più apprezzato dagli automobilisti in Europa e tra i più graditi anche nel resto del mondo.

Ad annunciare la singolare decisione presa dal costruttore italiano è stato l'amministratore delegato Olivier François: "Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente" ha difatti annunciato il Ceo del marchio che fa capo al gruppo Stellantis in occasione del lancio di un filmato che anticipa il lancio della nuova 600 elettrica (che verrà svelata ufficialmente il 4 luglio) in cui un esemplare di questo nuovo modello inizialmente di colore grigio viene calato in una vasca di vernice arancione.

Inevitabilmente viene da chiedersi quale sia il motivo che abbia spinto la FIAT a prendere questa rivoluzionaria decisione e rinunciare al colore che oltre un quarto degli europei (precisamente il 27%) hanno scelto come tinta per la propria auto acquistata nel 2022 e che nel resto del mondo è comunque uno dei colori preferiti da chi acquista vetture nuove (secondo il report di Axalta il 20% delle auto vendute lo scorso anno in Nord America era grigio, il 19% di quelle vendute in America Latina e il 15% di quelle vendute invece in Asia).

A rivelare cosa c'è dietro questa dirompente scelta ci ha pensato lo stesso amministratore delegato della casa automobilistica italiana: "Questa decisione mira a rafforzare ulteriormente la leadership della Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto Fiat. Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il Dna italiano incarnato dal Marchio. La Fiat vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività" ha difatti spiegato il numero uno del brand svelando il motivo che ha spinto la sua azienda a non produrre più auto di colore grigio.

Si tratta dunque della prosecuzione di una strategia cromatica iniziata già da qualche tempo, da quando cioè la FIAT ha deciso di rinominare i colori disponibili per le nuove auto con nomi evocativi dell'Italia come l'Arancio Sicilia, il Blu Italia o il Blu Venezia solo per citarne alcuni.