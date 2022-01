Paura alla Dakar, pilota gravemente ferito da una bomba: “Non si esclude l’attentato terroristico” L’esplosione di un ordigno piazzato sotto una vettura a Jeddah ha ferito un pilota della Dakar 2022 operato d’urgenza. Gli organizzatori e la polizia non escludono che si sia trattato di un attentato terroristico.

A cura di Michele Mazzeo

Il direttore della Dakar 2022, iniziata oggi con il prologo, David Castera ha annunciato che il pilota di rally-raid francese Philippe Boutron (presidente della squadra di calcio dell'US Orleans) lo scorso giovedì è stato gravemente ferito a una gamba a Jeddah (in Arabia Saudita) a causa dell'esplosione di un ordigno posizionato sotto un veicolo di supporto della sua squadra sulla quale viaggiava insieme ad altri cinque membri dell'equipaggio.

L'esplosione, che ha squarciato il fondo della vettura, ha procurato gravi lesioni ad una gamba al conducente, lesioni che hanno reso necessario un immediato intervento chirurgico, mentre le altre cinque persone a bordo sono rimaste illese. Nel comunicato diramato dalla direzione di gara della Dakar si sottolinea che le condizioni del pilota ferito sono in miglioramento e adesso sarà rimpatriato in Francia dove proseguirà le cure.

Nella stessa nota si annuncia che le indagini avviate dalla polizia saudita riguardo alle ragioni dell'esplosione "che restano tuttora sconosciute" al momento non escludono nessuna possibilità "compresa quella di un atto doloso". "Il suo veicolo si è arrestato improvvisamente e, altrettanto improvvisamente, è esploso" si legge riguardo alla dinamica dell'incidente. Restano pertanto vive le ipotesi che si sia trattato di un attentato terroristico.

Per il timore che questo possa non essere un caso isolato gli organizzatori della Dakar 2022 hanno comunicato di aver rinforzato, d'accordo con le autorità saudite, tutto il sistema di sicurezza della manifestazione che ha preso il via oggi, sabato 1° gennaio. Aumentati di fatti i mezzi di sicurezza presenti lungo il percorso, nella zona del bivacco e nelle altre strutture riservate all'ospitalità come gli hotel.