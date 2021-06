Fabio Quartararo vince il Gran Premio d'Olanda e va in fuga nel Mondiale prima della pausa estiva. Sul podio gli spagnoli Vinales e Mir. Sesto Pecco Bagnaia. Valentino Rossi si è ritirato dopo pochi giri. Settimo posto per Marc Marquez.

Super partenza di Bagnaia

Bagnaia parte benissimo e balza dal terzo al primo posto, il pilota Ducati si mette dietro Quartararo e il pole-man Vinales. Marquez, vincitore la scorsa settimana in Germania, guadagna nove posizioni al via e passa dal 20° all'11° posto, mentre Valentino Rossi finisce addirittura penultimo. Danno vita a un bel duello Quartararo e Bagnaia, si sorpassano un paio di volte prima del passaggio decisivo del leader del Mondiale che subito prova la fuga.

Si ritira Valentino Rossi, ko pure nel tempio di Assen

Rossi all'ottavo di giro perde il controllo della sua moto, vola e finisce nella ghiaia. Tanta paura, ma per fortuna nulla di grave per il ‘Dottore' che chiude malamente un'altra gara. Quartararo in fuga ci va, mentre la battaglia per il podio è notevole con cinque piloti in lizza per secondo e terzo posto.

Sul podio Vinales e Mir

Bagnaia viene superato da Nakagami, poi si riprende la posizione prima di essere penalizzato dai commissari che precipita al settimo posto. Miller cade, mentre Marquez sale all'ottavo posto. Il pilota francese cede qualche decimo a Vinales, ma è stato sempre ampiamente in controllo e ora alla pausa estiva ha già un ottimo margine. Bagnaia si accontenta del sesto posto, ha preceduto Marquez. Quartararo alla pausa estiva ci va bello tranquillo, ha un discreto margine sui suoi inseguitori che si alternano e si tolgono punti tra loro.