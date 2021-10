Morto il padre di Ayrton Senna, Milton da Silva aveva 94 anni Milton Guirado Theodoro da Silva, il papà di Ayrton Senna, è morto per cause naturali: aveva 94 anni. La notizia è stata diffusa sui profili social ufficiali dedicati al compianto pilota brasiliano. Papà Milton ha avuto un ruolo importante nella prima parte della carriera del figlio, anche se raramente ha poi seguito le gare dal vivo al fianco di Senna.

A cura di Alessio Morra

A 94 è morto il papà di Ayrton Senna, Milton Guirardo Theodoro da Silva. La notizia è stata diffusa sui profili social del pilota brasiliano che aveva un legame molto forte con il padre, che era stato sempre al suo fianco come testimoniano numerose immagini dell'epoca. In una stories su Instagram è stato scritto: "È morto questo mercoledì il signor Milton Guirado Theodoro da Silva, padre di Ayrton Senna. I nostri sentimenti per tutta la famiglia e gli amici. Grazie, Miltão".

Milton Guirado Theodoro da Silva è morto per cause naturali, aveva 94 anni. Questo numero salta all'occhio, perché chi ha tifato per Senna e segue la Formula 1 ha ben in mente che nel 1994 Ayrton Senna perse la vita a Imola. Di famiglia benestante Milton era stato un imprenditore di successo, aveva gestito una società metallurgica, che lui stesso aveva fondato, ma aveva lavorato anche nella compravendita di automobili e successivamente acquistò delle fattorie.

Era un uomo riservato, schivo, non si vedeva molto alle corse, ma ci sono delle immagini in particolare che gli appassionati ricordano, come l'abbraccio con il figlio al termine di uno storico e durissimo Gran Premio del Brasile del 1991. Milton è stato decisivo nella carriera di Ayrton, soprattutto all'inizio ai tempi dei kart e del passaggio in Gran Bretagna, quando Senna (che prese il cognome della madre per correre) cercò di sfondare anche in Europa. E ovviamente riuscì a emergere, diventando uno dei piloti più forti di tutti i tempi, per alcuni il migliore in assoluto. Senna vinse 3 titoli Mondiali, 41 Gran Premi e ottenne 65 pole position, ha detenuto il record di pole a lungo.