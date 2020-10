I piloti di punta della Ferrari Driver Academy Mick Schumacher e Callum Ilott, in lotta tra loro per il titolo di Formula 2, dovranno aspettare fino al Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo GP del Mondiale 2020, per esordire in Formula 1 dopo che il loro debutto al Nurburgring nelle prove libere del GP dell'Eifel è saltato a causa della cancellazione delle FP1 del venerdì.

In Germania, nello scorso week end, Mick Schumacher avrebbe dovuto sostituire Antonio Giovinazzi sull'Alfa Romeo mentre Ilott doveva prendere il posto di Romain Grosjean sulla Haas. Tuttavia, le cattive condizioni meteorologiche hanno fatto sì che la giornata di apertura fosse annullata, quindi la coppia non ha potuto fare alcun giro, dovendo quindi rimandare il proprio debutto nel circus.

Debutto, per entrambi, solo rimandato, ma non così a breve come ci si poteva attendere. Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari e responsabile della Driver Academy, ha infatti spiegato che non sarebbe giusto per i piloti titolari delle due squadre motorizzate dal Cavallino far perdere una sessione di prove ai piloti titolari su circuiti completamente nuovi come quello di Portimao che ospiterà il prossimo GP del Portogallo o quello dell'Istanbul Park sede del GP di Turchia sul quale la Formula 1 ibride non hanno mai corso. Stesso discorso per Imola e per il GP dell'Emilia Romagna dove comunque non sono previste le prime due sessioni di libere in quanto si correrà solo al sabato e alla domenica.

Chance di esordio azzerata anche nei due GP che si disputeranno in Bahrain dato che Mick Schumacher e Callum Ilott in quei due fine settimana saranno impegnati, sempre a Sakhir, negli ultimi due appuntamenti del campionato di Formula 2, nei quali tra l'altro, il tedesco e il britannico, rispettivamente primo e secondo nella classifica piloti, si giocheranno il titolo iridato della categoria cadetta. Quindi l'unica possibilità per esordire in Formula 1 in questa stagione rimasta per i due talenti della Ferrari Driver Academy è il GP di Abu Dhabi che chiuderà il Mondiale 2020 (nel quale invece avrebbe dovuto esordire il russo Robert Shwartzman, altro fiore all'occhiello dell'Academy del Cavallino). Se ciò non dovesse accadere i due, in lizza per un sedile in Alfa Romeo e Haas per la prossima stagione, dovranno rimandare il debutto al prossimo anno, magari direttamente come piloti titolari di un team F1.