Leclerc sbarca al cinema, il pilota Ferrari doppiatore in un film d’animazione Charles Leclerc e Carlos Sainz sono diventati entrambi doppiatori. I piloti Ferrari hanno effettuato un cameo nel film della Disney ‘Lightyear – la vera storia di Buzz”.

A cura di Alessio Morra

Mancava solo la conferma ufficiale, adesso è arrivata. I due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno cambiato mestiere, o meglio ne hanno un secondo. Perché entrambi hanno fatto i doppiatori e si sono tolti questo sfizio per un lungometraggio importante, un film della Disney: ‘Lightyear – La vera storia di Buzz', l'eroe della storica saga di Toy Story.

Quale personaggio hanno interpretato Sainz e Leclerc? A questa domanda per il momento non si può rispondere. Si sa solamente che entrambi hanno dato la voce allo stesso personaggio. Leclerc lo ha doppiato in italiano, Carlos ovviamente in spagnolo. Non è la prima volta che dei piloti di Formula 1 si cimentano con il doppiaggio.

Ma nel recente passato questo ruolo lo avevano svolto: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, entrambi campioni del mondo, che però erano stati ingaggiati sempre dalla Disney, ma per un film d'animazione attinente alla loro professione. Perché entrambi hanno fatto un cameo in ‘Cars 3'. Il pilota Mercedes è stato doppiatore anche in ‘Cars 2', edizione in cui tra le voci italiane c'era stato anche Alex Zanardi. Mentre nel primo capitolo di ‘Cars' toccò al grande Michael Schumacher prestare la voce, con lui anche un altro mito della Formula 1 come Mario Andretti e anche Giancarlo Fisichella.

Leggi anche Leclerc va a schiantarsi con la Ferrari di Lauda per le strade di Monaco: posteriore distrutto

Lewis Hamilton è stato doppiatore due volte.

Buzz Lightyear è uno dei personaggi più amati tra quelli dei film d'animazione dell'era moderna. Con lui anche lo sceriffo Woody. Questo sarà il quinto capitolo della saga, il nuovo film in Italia arriverà nelle sale il prossimo 15 giugno. Nel primo film, quello del 1995, nella versione originale tra i doppiatori c'è Tom Hanks, mentre in quella italiana c'era il compianto Fabrizio Frizzi.