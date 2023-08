La Red Bull esalta Verstappen e stuzzica la Formula 1: “Max in pole anche con Haas o Alpha Tauri” Helmut Marko in un’intervista ha esaltato enormemente Max Verstappen dicendo che l’olandese è talmente in stato di grazia che farebbe la pole pure con la Haas o l’Alpha Tauri.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen sta dominando in modo imbarazzate il Mondiale di Formula 1, merito delle sue abilità ma anche di una Red Bull straordinaria, che ha vinto tutti e dodici i Gp in stagione. Un percorso netto che ha portato a discutere nuovamente sull'importanza del pilota, e c'è stato chi ha sminuito il due (quasi tre) volte campione del mondo. Max è stato difeso a spada tratta dal suo scopritore che ha lanciato una grossa provocazione.

Che la Red Bull è di un altro pianeta è evidente, che Verstappen sia un fuoriclasse assoluto pure. Però evidentemente nel team austriaco non amano troppo le voci dissonanti sul talento enorme di Max. E per spazzarle via è sceso in campo il potentissimo Dottor Helmut Marko che ha forse un tantino esagerato.

In un'intervista il dirigente austriaco ha dichiarato che Max è talmente forte e in pala che quest'anno potrebbe fare la pole position anche con le ultime vetture della griglia: "Verstappen sarebbe in grado di mettere in pole position macchine come l’Alpha Tauri o la Haas che sono monoposto che si esprimono meglio in Qualifica che in Gara. È difficile, però, immaginare per quanto tempo avrebbe voglia di lottare al volante di una Alpha Tauri".

La Red Bull ha vinto tutte e dodici le gare del 2023, l'Alpha Tauri ha conquistato una manciata di punti, poco meglio ha fatto la Haas.

Poi a Motorsport-total, Marko ha elogiato Lewis Hamilton, ma messo a paragone con Verstappen ha eletto a migliore in assoluto l'olandese, che oggi è il dominatore assoluto nel circus: "Per me, il maestro della lettura della gara è sempre stato Hamilton, per come era in grado di gestire le gomme, ma ora Max l’ha raggiunto e complessivamente forse è addirittura migliore di Lewis perché Verstappen ha più velocità pura".