La Ferrari svela l’esclusivissima KC23: potrà averla solo una persona in tutto il mondo

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari ha presentato al mondo l'ultima creazione del suo team Special Project che è probabilmente il modello partorito dalla casa di Maranello più spettacolare di sempre. Si tratta della avveniristica KC23: una supercar extralusso elegantissima pensata per correre in pista.

Una vettura creata sull'architettura della 488 GT3 (l'auto da corsa più vincente dei 76 anni di storia del Cavallino Rampante) ma completamente rivisitata in ogni singola linea e che presenta una serie di innovazioni in termini estetici e di performance (come le prese d'aria ad apertura automatizzata e l'imponente ala posteriore rimovibile) nonché componenti prese da altri modelli della casa di Maranello (come le portiere ad apertura verticale prese in prestito da "LaFerrari" o il gruppo ottico anteriore ripreso dalla hypercar 499P che ha appena trionfato alla 24 Ore di Le Mans o ancora la lama luminosa dinamica installata sul retro che si rifà a quella della concept car Vision Gran Turismo).

Sotto il cofano pompa il motore V8 biturbo della 488 GT3 Evo 2020 che può erogare una potenza massima di 600 cavalli, ma tutto il resto si presenta come nuovo e votato all'eleganza e all'innovazione. A partire dalla vernice Gold Mercury che ricopre la carrozzeria creata ad hoc per questa supercar e che cambia tonalità a seconda del tipo e angolazione della luce che la lambisce, passando poi agli interni con un abitacolo che mantiene le caratteristiche dell'auto da corsa per il lato del guidatore e presenta uno sterzo tipico delle gare di Endurance (rivestito di pulsanti e con il pannello degli interruttori a bilanciere), mentre i sedili sono rivestiti in alcantara, per finire con il sistema cinematico personalizzato che, premendo il pulsante di avviamento del motore, trasforma completamente la vettura mostrando le prese d'aria e l'aerodinamica attiva coperte invece nel momento in cui la macchina è spenta.

La KC23 svelata dalla Ferrari si presenta dunque come un modello unico nel suo genere, ma la più grande particolarità è che soltanto una persona al mondo potrà possederla. Questa supercar della casa di Maranello è infatti una "one-off", cioè una vettura creata dal team Progetti Speciali del Cavallino Rampante su commissione di un cliente che l'ha progettata e disegnata insieme al Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni.

Soltanto questo cliente (per il momento rimasto anonimo) potrà dunque avere nel proprio garage questo pezzo unico che si è già preso un posto di rilievo nella lista delle più rare e iconiche auto uscite da Maranello. Contrariamente a quanto fatto però da chi lo ha preceduto (difficilmente infatti le one-off vengono mostrate in pubblico) il proprietario ha deciso di condividere con gli appassionati questa Ferrari unica (costata diversi milioni di euro): la supercar KC23 infatti dal 13 al 16 luglio sarà presente al Goodwood Festival of Speed in Gran Bretagna e poi, dal 1° agosto al 2 ottobre, sarà esposta al Museo Ferrari di Maranello.