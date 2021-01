La Racing Point è diventata Aston Martin, che oggi ha ufficializzato il nuovo title sponsor che è la Cognizant, una multinazionale americana di servizi digitali, tecnologici, consulenza e gestione. Lawrence Stroll, il papà di Lance uno dei due piloti del team insieme a Sebastian Vettel, in modo anche un po' smargiasso ha dichiarato che già dal 2021 la sua scuderia potrà lottare per il titolo Mondiale.

Papà Stroll esalta il figlio e la Aston Martin

Contestualmente il patron dell'Aston Martin ha auto-candidato il suo team per il titolo mondiale. Lawrence Stroll, che quest'anno ha ottenuto da patron la prima vittoria in Formula 1 (quella di Sergio Perez a Sakhir), alla BBC ha detto: "Il ritorno di Aston Martin in Formula 1 dopo oltre 60 anni di assenza è un momento storico nella storia di questo sport. Il mio obiettivo è vincere il titolo". Da buon papà ha anche elogiato il figlio Lance che ha chiuso il campionato all'11° posto, ma è salito due volte sul podio (Monza e Sakhir) e ha ottenuto una pole:

Lance ha talento e abilità. La sua prestazione in pista nel 2020 per un 21enne è stata estremamente impressionante. Ha fatto la pole in Turchia ed è stato in testa alla gara per 30 giri fino alla rottura di una parte dell'ala anteriore. Ha la capacità di mettersi in luce molto bene.

Vettel pronto a battere pure la Ferrari

La nuova livrea non è stata presentata. verrà svelata solo a marzo insieme alla nuova vettura, ma intanto dal web qualcosa è già spuntato e il verde inglese, forse con una tonalità più scura, dovrebbe essere il colore principale. Papà Stroll ha parlato anche di Vettel e ha lanciato una stoccata alla Ferrari:

Sebastian ha avuto una macchina che trovava difficile da guidare e che non si adattava al suo stile di guida. Ma è un quattro volte campione del mondo. Non credo si sia dimenticato di guidare in un anno. Ha un'etica del lavoro che nel paddock non è seconda a nessuno.

Seb dal canto suo ha promosso il massimo impegno e già dalla prima gara del nuovo campionato cercherà di essere competitivo, e di sicuro cercherà di essere davanti alla Ferrari, che lo ha liquidato: