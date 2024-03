Jake Dixon vola dalla moto: incidente spaventoso, l’inglese non correrà il Gp del Qatar di Moto 2 Durante le Fp3 della Moto2 Jake Dixon è stato autore di una caduta spaventosa. Il pilota britannico non ha riportato fortunatamente gravi conseguenze, ma non correrà il Gp di Lusail. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Grande paura durante le Fp3 della Moto 2 in Qatar, dove è letteralmente volato il pilota britannico Jake Dixon, che in curva 13 è caduto rovinosamente. Il pilota non ha perso conoscenza ed è stato portato per i controlli in ospedale. La prima tac non ha evidenziato fratture, ma ne dovrà effettuare un'altra. In ogni caso a Dixon sarà impedito di partecipare al Gp del Qatar di Moto 2 in programma domenica 10 marzo.

L'inglese Jake Dixon nell'ultima sessione di prove libere ha perso il controllo della sua moto ed è volato letteralmente. Un volo che poteva avere delle conseguenze ben peggiori. Dixon è ricaduto rovinosamente sulla pista. Il pilota è sempre rimasto cosciente ed è stato portato in ospedale, dove fortunatamente non sono stati riscontrati grandi problematiche. Ma nonostante ciò il pilota è stato dichiarato: ‘unfit'. In poche parole non può correre domani la prima tappa del Mondiale della Moto 2 del campionato.

