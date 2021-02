La presentazione delle squadre di Moto2, Moto3 e MotoE del team Gresini per il Motomondiale 2021 andata in scena online quest'oggi è stata anche e soprattutto l'occasione da parte dei suoi piloti e degli uomini della squadra per mandare un saluto ed un incoraggiamento al patron Fausto Gresini che da 52 giorni lotta contro il Covid nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna e negli ultimi giorni ha visto nuovamente peggiorare le sue condizioni di salute.

Entrambi i piloti che formeranno il Team Gresini in Moto2 a margine della conferenza di presentazione hanno colto l'occasione per rivolgere un pensiero al 60enne imolese ricoverato nel nosocomio bolognese. “È stata una presentazione un po’ particolare e dobbiamo ancora abituarci a questa nuova realtà – ha detto infatti il confermato Nicolò Bulega –. Siamo carichi mentalmente e abbiamo lavorato duramente durante l’inverno con la mia nuova squadra: l’obiettivo sarà trovare costanza di rendimento, cosa che ci è mancata parecchio nel 2020 e sono convinto che possiamo divertirci e fare bene. Mi sto allenando bene, mi sto riprendendo ancora dall’infortunio alla spalla, ma va tutto secondo i piani e sono molto soddisfatto dei progressi fisici. Un pensiero anche a Fausto, io non so cosa deve provare e aver provato, ma non dev’essere affatto facile e l’unica cosa che posso fare da parte mia è mandargli più energia positiva possibile”.

“Ovviamente non vedo l’ora di provare la Kalex, già che l’ultimo test del 2020 me lo sono perso per un piccolo infortunio – sono state invece le parole del neoarrivato Fabio Di Giannantonio –. L’inverno è andato bene perché il ginocchio è recuperato e io mi sento quasi al 100%. C’è da fare uno step rispetto allo scorso anno il che vuol dire essere protagonista ad ogni gara e giocarmi podio e vittorie. I ragazzi del team stanno lavorando duramente e sono carichissimo. Ancora non ho un nome per la mia nuova moto, ma presto vi sarò sapere. Prima la devo provare. Dobbiamo tutti fare un grande lavoro per noi e per Fausto, non molla lui e so che tornerà più tosto di prima”.

Un pensiero al patron ricoverato in ospedale anche da parte dei due componenti del Team Gresini di Moto3: “Il primo desiderio è ovviamente che il boss recuperi, mentre sulla stagione la speranza è che il Covid ci lasci correre e che il calendario si mantenga tale: la voglia di scoprire nuovi circuiti è tanta" sono state infatti le parole di Jeremy Alcoba durante la conferenza di presentazione a cui hanno fatto eco quelle del compagno di squadra Gabriel Rodrigo che ha così chiosato il suo intervento: "La cosa più importante sarà avere Fausto con noi il prima possibile, perché abbiamo bisogno di lui".