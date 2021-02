Il pilota italo svizzero della Venturi Racing Edoardo Mortara è stato portato in ospedale dopo aver avuto un brutto incidente al termine delle Prove Libere 3 del secondo Diriyah E-Prix, primo appuntamento stagionale del campionato Mondiale di Formula E cominciato nella giornata di ieri in Arabia Saudita. Il driver 34enne è finito dritto contro le barriere di protezione in fondo al rettilineo mentre stava facendo una prova di partenza. Mortara ha sbattuto violentemente contro il muro di protezioni della curva 18 ed è stato subito estratto dall'auto e portato in ospedale per accertamenti precauzionali in linea con le norme di sicurezza FIA.

Il pilota della Venturi al momento del trasferimento nel nosocomio più vicino era cosciente e continuava a parlare. Secondo le prime analisi fatte dal team pare che l'incidente sia stato il risultato di un guasto ai freni: sia la squadra con sede nel Principato di Monaco che i commissari della Federazione Internazionale stanno indagando per capire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente che ha visto coinvolto il 34enne svizzero.

Nel frattempo la FIA ha fermato sia la Venturi che la Mercedes (fornitrice del power train della scuderia monegasca diretta da Susie Wolff, moglie dell' amministratore delegato della Mercedes AMG F1 Toto Wolff ) che dunque non potranno prendere parte alle qualifiche in seguito alle investigazioni in corso per accertare le cause dello strano incidente occorso a Edoardo Mortara che ieri, nel primo e-prix della stagione, tenutosi sempre in Arabia Saudita, ha chiuso in seconda posizione alle spalle del vincitore Nick De Vries.