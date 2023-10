Il mistero della Bugatti da 17 milioni di euro scomparsa nel nulla: nessuno sa che fine ha fatto C’è un mistero che aleggia sull’unica Bugatti “La Voiture Noire” esistente al mondo: oggi nessuno sa che fine ha fatto e chi possiede l’unico esemplare della supercar extra lusso venduto per 17,5 milioni di euro nel 2021.

A cura di Michele Mazzeo

Se poteste permettervi di spendere quasi 20 milioni di euro per acquistare una supercar unica la terreste nascosta? La stragrande maggioranza degli appassionati di automobili risponderebbe negativamente alla domanda, ma non colui che per quella cifra ha acquistato l'unico esemplare messo in vendita della Bugatti "La Voiture Noire", un modello one-off prodotto nel 2019 per celebrare i 110 anni del marchio francese e presentato in quell'anno al Salone di Ginevra.

Si tratta di un vero e proprio gioiello di ingegneria, ispirato alle linee minimaliste della Type 57 SC Atlantic del 1938, l'originale "Auto Nera" come la ribattezzò Jean Bugatti, il figlio del fondatore della casa automobilistica di lusso Ettore, che però, come la sua musa ispiratrice (il suo valore si aggirerebbe intorno ai 140 milioni di euro, ma, ad oggi, ufficiamente non esiste nessuno che ne possiede una), è attualmente avvolto nel mistero. Già, perché dopo due anni di minuzioso lavoro, l'unico esemplare in vendita della Bugatti "La Voiture Noire" è stato consegnato al suo proprietario nel 2021 che per averlo ha sborsato 17,5 milioni di euro facendola così diventare l'auto più costosa al mondo prima dell’arrivo della Rolls-Royce Boat Tail (prodotta in tre esemplari e venduti nel 2022 tra i 25 e i 30 milioni di euro).

Il mistero, come è facile intuire, riguarda il nome del proprietario dell'unica vera Bugatti "La Voiture Noire" esistente (quello presentato al Salone di Ginevra nel 2019 era infatti solo un prototipo da esposizione che è poi stato portato al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este dove ha vinto il premio per il miglior design e a Londra nel 2021 per un evento pubblicitario di una nota marca di Champagne). La casa automobilistica non ha voluto rivelare l'identità del facoltoso cliente e quest'ultimo in questi due anni non ne ha mai fatto sfoggio pubblicamente (né una foto sui social network, né immortalato in video, né altro). Ciò ha creato una vera e propria caccia al proprietario della Bugatti "La Voiture Noire" da quasi 20 milioni di euro: tra i presunti acquirenti compaiono infatti il calciatore Cristiano Ronaldo, il pugile Floyd Mayweather e il principe saudita Bader Bin Farhan Alsaud, cioè tre dei più grandi e noti collezionisti di auto di lusso, ma mai nessuno dei tre ha confermato di possedere il pezzo unico della casa francese.

Tanti poi i presunti avvistamenti della one-off (l'ultima volta sarebbe stata vista con targa svizzera sulle strade della Croazia), ma nessuno di esso fino ad oggi ha portato alla soluzione dell'enigma. La domanda "che fine ha fatto l'unica Bugatti "La Voiture Noire" presente al mondo?" dunque al momento è ancora senza risposta.