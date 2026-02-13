Hamilton resta a piedi in Bahrain, ma è soddisfatto della Ferrari nei test: “Scoperte interessanti”

Lewis Hamilton si è classificato terzo, dietro le due Mercedes, nell’ultima giornata dei test del Bahrain. L’inglese si è detto soddisfatto, anche se nel finale la sua Ferrari si è fermata.

Lewis Hamilton ha ritrovato il sorriso. Guardando i video, le immagini e i post provenienti dal Bahrain si nota l'inglese ringalluzzito, come lui anche Charles Leclerc, che però a differenza del britannico lo scorso anno si era difeso comunque molto bene. Nell'ultimo dei tre giorni di test il sette volte campione del mondo ha macinato chilometri e nonostante uno stop improvviso che ha portato la SF-26 a fermarsi si è detto soddisfatto e fiducioso per la stagione, che inizierà da Melbourne tra qualche settimana.

149 giri per Hamilton in Bahrain

In tre giorni di test, in Bahrain, la Ferrari ha cumulato la bellezza di 423 giri. Hamilton ne ha totalizzati 149 solo in questo venerdì. Non male, praticamente oltre due Gran Premi. Tempi soddisfacenti, meglio di lui solo le Mercedes di Russell e Antonelli e tantissimi dati per la Ferrari che ha utilizzato entrambe le mescole (C1 e C2) mostrando anche un ottimo passo gara.

Fondamentale trovare la finestra giusta per le gomme

A caldo Lewis ha confermato le sensazioni dei test precedenti, quelli di Barcellona e dei giorni scorsi in Bahrain: "Credo che nel complesso sia stata una settimana positiva. Abbiamo completato molti giri e portato avanti l’intero programma, così siamo riusciti a raccogliere tanti dati utili e di conoscere meglio la vettura. La SF-26 mi ha dato sensazioni generalmente buone, ma questa generazione di monoposto è piuttosto complessa e trovare la giusta finestra di utilizzo, soprattutto con gli pneumatici, è fondamentale".

Non va nel dettaglio ma dice che la Ferrari in Bahrain è riuscita a capire tante cose, soprattutto dove si può migliorare: "Abbiamo fatto alcune scoperte interessanti e individuato anche aree in cui possiamo migliorare. Ora per noi c'è ancora un’altra sessione di test davanti a noi, una sessione che sarà importante per costruire sulla base di quanto imparato fin qui e continuare a progredire".