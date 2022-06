Hamilton in crisi, invitato al ritiro dalla F1 prima di Silverstone: “Sarebbe saggio” Nella gara di casa a Silverstone Lewis Hamilton potrebbe toccare il punto più basso della sua carriera in F1 scrivendo uno storico record negativo e così prima della corsa casalinga in molti, compresa la leggenda Jackie Stewart, lo invitano al ritiro immediato dal Circus.

A cura di Michele Mazzeo

Nel prossimo weekend il Mondiale della Formula 1 2022 farà tappa sullo storico circuito di Silverstone per il GP della Gran Bretagna e i riflettori saranno inevitabilmente puntati sul padrone di casa sette volte campione del mondo Lewis Hamilton vincitore di sette delle ultime otto gare disputate sul tracciato inglese. Contrariamente a quanto avvenuto nelle scorse stagioni però il 37enne di Stevenage non vi arriva da favorito a causa delle grandi difficoltà riscontrate fin qui a causa di una Mercedes W13 non a livello di Red Bull e Ferrari e maggiormente colpita dai problemi di porpoising che gli hanno anche procurato qualche grattacapo a livello fisico.

Nonostante sia reduce dal podio ottenuto in Canada (il secondo stagionale) infatti il bilancio delle prime nove gare della stagione è impietoso per Lewis Hamilton se confrontato con lo straordinario rendimento cui aveva abituato tutti fin dall'introduzione dei motori ibridi in Formula 1 e proprio nella sua Silverstone potrebbe ora toccare il punto più basso della sua carriera nel Circus. A Montreal ha infatti toccato quota 10 GP consecutivi senza una vittoria e finora non gli è mai capitato di andare oltre. Un mancato successo nel gran premio della Gran Bretagna dunque renderebbe questo il suo digiuno più lungo di sempre.

A tal proposito nella terra d'Albione in molti credono che la decisione di continuare dopo quanto avvenuto nel finale della passata stagione e le polemiche che ne sono seguite non sia stata corretta e per questo invitano il sette volte iridato della Formula 1 a prendere in considerazione il ritiro immediato. Tra questi anche un'altra leggenda dell'automobilismo britannico, vale a dire quel Sir Jackie Stewart capace di vincere il Mondiale F1 in tre occasioni (1969, 1971 e 1973) che con i suoi 83 anni appena compiuti è ad oggi il più anziano pilota di Formula 1 iridato ancora in vita.

Nel paddock del campionato così come in Gran Bretagna quest'ultimo è considerato una leggenda vivente e pertanto la sua uscita pubblica in cui invita al ritiro Sir Lewis Hamilton ha fatto inevitabilmente molto clamore spaccando a metà l'opinione pubblica:

"Lewis è in quel gruppo di Ayrton Senna e Alain Prost e forse anche di Jackie Stewarts – ha detto infatti l'83enne al podcast di The Convex Conversation –. È un peccato che non si sia ritirato quando era al vertice, ma non credo che accadrà ora. Tuttavia, sarebbe più saggio smettere che affrontare tutto il dolore per non essere più in grado di fare quello che facevi prima – ha poi proseguito il leggendario pilota britannico alla vigilia del GP di Silverstone –. Ha fatto tanto per la Formula 1, ma è ora che si ritiri. Fa musica e cultura, ama il mondo della moda e credo che questo campo sarebbe assolutamente adatto a lui. Sono sicuro che avrà molto successo perché ha guadagnato un'enorme quantità di denaro, giustamente perché è stato il migliore del suo tempo. Ma adesso vorrei vederlo ritirarsi" ha infine chiosato Sir Jackie Stewart invitando di fatto il più giovane connazionale ad appendere il casco al chiodo.