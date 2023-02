Ferrari Roma precipita nel pozzo dell’ascensore: disastroso incidente dal concessionario Incredibile incidente per una Ferrari Roma finita in fondo alla tromba dell’ascensore all’interno di un concessionario: ingenti i danni riportati dalla supercar del Cavallino Rampante durante la caduta, nell’impatto e anche nel corso delle complicate operazioni di recupero.

A cura di Michele Mazzeo

Vedere una Ferrari distrutta è sempre un colpo al cuore per gli appassionati di automobili e lo è ancora di più se si tratta di una delle supercar di lusso della casa di Maranello ancora nuova. Purtroppo si è assistito in passato a vetture del Cavallino Rampante gravemente danneggiate poche ore dopo esser uscite dalla concessionaria o mentre il fattorino le sta consegnando al proprietario, ma quello che è accaduto di recente ad una Ferrari Roma a Palm Beach sembra superare qualsiasi precedente in termini di rapidità.

La GT Coupé con motore V8 biturbo in questione infatti ha subito un gravissimo incidente prima ancora di lasciare il concessionario ed essere acquistata da qualche ricco proprietario (il suo prezzo base negli Stati Uniti è di 250mila dollari) finendo incredibilmente alla fine della tromba dell'ascensore. L'esemplare di Ferrari Roma grigio con interni rossi è infatti precipitato dal secondo piano della struttura a causa di un non meglio specificato "malfunzionamento dell'ascensore" mentre un dipendente lo stava spostando per portarlo ad un altro piano. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma l'auto finita nel fondo del pozzo dell'elevatore ha riportato tantissimi danni tanto che si crede che difficilmente potrà essere rimessa in sesto e fare il suo debutto su strada.

Nella caduta e nell'impatto infatti ad essere gravemente compromessa è stata quasi tutta la carrozzeria: evidenti i danni riportati nella parte posteriore della vettura, ma anche sul cofano anteriore e sul tetto, e in più il fatto che dal serbatoio sia fuoriuscito tutto il carburante lascia pensare che anche quest'ultimo sia stato seriamente danneggiato. E durante le operazioni di recupero, durate ben quattro ore e alle quali hanno partecipato sia i vigili del fuoco che di una ditta specializzata in recuperi di qualsiasi mezzo di trasporto che per tirare fuori la Ferrari Roma dal pozzo in cui era terminata ha dovuto adoperare anche un enorme braccio demolitore rotante, di certo le cose non sono migliorate per la supercar del Cavallino che ha riportato ulteriori danni.

Leggi anche Soltanto 499 persone al mondo possiedono una Ferrari Monza SP2: ne conoscete più di una

Da quanto emerge dalle incredibili immagini finite immediatamente sui social network e dalle testimonianze di coloro che hanno partecipato alle operazioni di recupero dell'automobile del Cavallino Rampante, al momento appare davvero improbabile che la Ferrari Roma grigia da 250mila dollari finita nel pozzo possa essere riparata e che possa dunque rendere felice qualche estimatore della casa di Maranello che sognava di sfrecciarci sulle strade della Florida.