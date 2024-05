video suggerito

F1 GP Imola 2024, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio dell’Emilia Romagna della Formula 1 2024 a Imola: il programma con date e orari delle sessioni in pista del settimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il settimo gran premio del Mondiale 2024 facendo tappa in Italia per il primo weekend europeo della stagione: da venerdì 17 a domenica 19 maggio sul circuito di Imola va infatti in scena il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Il programma di questo round italiano della F1 è quello tradizionale: venerdì si comincia con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato si prosegue poi con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate. Canonici anche gli orari delle varie sessioni sul tracciato italiano. L'intero fine settimana del Gran Premio di Imola sarà trasmesso in diretta TV su Sky con qualifiche e gara che si potranno vedere in diretta anche gratis in chiaro su TV8.

Già dalle prove libere i riflettori saranno puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che si presenteranno nel gran premio di casa con le SF-24 dotate del nuovo pacchetto d'aggiornamenti. Da capire soprattutto quanto le novità introdotte permetteranno di ridurre il divario dalle Red Bull di Verstappen e Perez (anch'esse aggiornate). Da tenere d'occhio anche la McLaren evoluta, sorprendente a Miami dove ha trionfato con Norris, per capire come si adatterà alla pista italiana.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 si aprirà venerdì 17 maggio alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere che durerà sessanta minuti. I piloti poi nel tardo pomeriggio torneranno in pista sul circuito di Imola per le FP2 che inizieranno alle ore 17:00 per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del settimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2024 proseguirà poi sabato 18 maggio con le Libere 3 che cominceranno alle ore 12:30. Queste saranno le ultime prove prima delle Qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che avranno inizio invece alle ore 16:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP dell'Emilia Romagna.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio italiano si chiuderà quindi domenica 19 maggio con la corsa che assegnerà i punti iridati a piloti e team. La partenza della gara della Formula 1 a Imola è fissata alle ore 15:00. Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito del Santerno per disputare la settima gara del Mondiale F1.

Il circuito di Imola

Dopo la cancellazione della passata edizione a causa dell'alluvione che ha colpito l'intera area, nel 2024 lo storico Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola torna ad ospitare il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula 1. Si tratta di un circuito molto tecnico con 19 curve, un brevissimo rettilineo d'arrivo (358 metri) e staccate veramente impegnative tant'è che il Drake l'aveva definito un "piccolo Nurburgring".

Secondo i tecnici Brembo, fornitore ufficiale di impianti frenanti della F1, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rientra nella categoria dei tracciati mediamente impegnativi per i freni. Pur avendo 19 curve, i freni infatti sono usati solo in 9 e in nessun caso per più di 2 secondi. Anche gli spazi di frenata non presentano valori superiori ai oltre i 100 metri se non in un solo caso. Delle 9 frenate al giro del GP dell’Emilia Romagna la più dura per l’impianto frenante è quella alla Rivazza, la curva 17: le monoposto vi arrivano a 296 km/h e scendono a 114 km/h in soli 105 metri.

A vincere l'ultima volta che si è corso su questo circuito (nel 2022) era stato Max Verstappen che con la sua Red Bull aveva preceduto il compagno di squadra Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris. Il giro più veloce in gara sul circuito di Imola però appartiene ancora a Lewis Hamilton che con la sua Mercedes nel 2020 nella sua migliore tornata fermò il cronometro sull'1:15.484.

