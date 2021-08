Diretta qualifiche MotoGP oggi GP Silverstone, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Oggi sabato 28 agosto dalle ore 15:10 le qualifiche del Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP 2021 sul circuito di Silverstone. La sessione di qualifica con Q1 e Q2 stabilirà la griglia di partenza, diretta TV su Sky e live streaming su DAZN, differita in chiaro su TV8 a partire dalle 16:30. Quartararo è il grande favorito per la pole, le Ducati di Miller, Bagnaia e Martin le possibili outsider. Chance anche per Marc Marquez e Valentino Rossi che hanno lanciato buoni segnali al venerdì.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo le prove libere del venerdì, oggi la MotoGP torna in pista sul circuito di Silverstone per le qualifiche del GP della Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2021. Saranno dunque Q1 e Q2 a stabilire la griglia di partenza per la gara di domenica della classe regina. La sessione di qualifica inizia alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming da Sky e DAZN ma sarà possibile vederla anche in chiaro in differita su TV8. Favorito per la pole position è il leader della classifica iridata Fabio Quartararo (dominatore delle FP2 nonostante una brutta caduta) che dovrà però vedersela con le Ducati di Jack Miller, Pecco Bagnaia e Jorge Martin, e con le sorprendenti Honda di Pol Espargaro e Marc Marquez (il più veloce nelle FP1 con rovinosa caduta anche per lui). Chance anche per Valentino Rossi che ha terminato il venerdì in top-10 nella classifica combinata dei tempi.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Gran Bretagna di MotoGP: gli orari TV di oggi

Le qualifiche del GP della Gran Bretagna a Silverstone di MotoGP iniziano oggi alle ore 15:10 (ora italiana). Dopo le prove libere 3 in programma tra le ore 10:55 e le 11:40 e le FP4 (14:30-15:00), nel pomeriggio i piloti torneranno in pista sul circuito inglese per la sessione di qualifica. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 15:50 con il Q2. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica. L'ultima volta che la MotoGP ha corso a Silverstone, nel 2019, a conquistare la pole position nella classe regina è stato Marc Marquez che ha preceduto Valentino Rossi e Jack Miller.

Qualifiche MotoGP GP Silverstone, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming su DAZN, sull'app Sky Go e Now TV. Le qualifiche del Gran Premio della Gran Bretagna di MotoGP di oggi saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 16:30 (la sintesi comincerà dalle ore 17:oo). La telecronaca su Sky e TV8 sarà di Guido Meda supportato da Mauro Sanchini, mentre su DAZN ci sarà la coppia formata da Niccolò Pavesi e Marco Melandri.