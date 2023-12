C’è una Lamborghini da 250mila euro abbandonata nel centro di Dubai: nessuno se n’è accorto In un piazzale in mezzo ai grattacieli di Dubai c’è una Lamborghini Urus gravemente danneggiata che da tempo versa in stato di abbandono: nessuno però sembra interessarsi alla preziosa supercar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Girando per le vie di Dubai non è cosa rara incontrare delle supercar di lusso dato che, com'è noto, la città degli Emirati Arabi è una delle più ricche del mondo e metà di villeggiatura delle persone più facoltose della terra. Vedere però una Lamborghini Urus nera da 250mila euro ridotta un rottame e abbandonata in pieno centro su di un piazzale contornato da palazzi fa sempre un certo effetto, anche se ci si trova nella "città dei ricchi" e proprio per questo in molti passando da lì nemmeno ci hanno fatto caso.

Non è stato così però per due turisti passati a Dubai qualche settimana fa che vedendo una Lamborghini Urus distrutta probabilmente in un brutto incidente (anteriormente l'auto è difatti gravemente danneggiata con il parabrezza sfondato, senza una ruota, con gli airbag esplosi e con il cofano sommerso di pietre e sabbia che il vento porta dal vicinissimo deserto) abbandonata in un piazzale nel centro abitato non hanno potuto fare a meno di riprendere la scena e pubblicarne il video sui social esprimendo il proprio stupore per ciò che stavano vedendo.

Stupore misto ad amarezza è ciò che viene fuori anche dai tantissimi commenti al video divenuto virale sui principali social network dove inoltre è partita una vera e propria caccia al motivo per il quale quel Suv della casa del Toro versi in quelle disastrose condizioni, del tutto abbandonato al suo destino, in uno spiazzo sovrastato dai grattacieli della ricchissima Dubai. Impossibile ovviamente risalire al proprietario dato che le targhe della supercar sono state rimosse. In molti però pensano si tratti di una delle primissime Lamborghini Urus prodotte dal costruttore di Sant'Agata Bolognese che nel gennaio del 2018 fu protagonista di uno spaventoso incidente avvenuto proprio sulle strade della città degli Emirati Arabi.

Leggi anche Scoppia lo scandalo per i crash test manipolati: Daihatsu blocca la vendita delle auto

Qualora si trattasse di quest'ultima dunque vorrebbe dire che quella preziosa auto è abbandonata nel centro città di Dubai da ben 6 anni e renderebbe ancora più incredibile il fatto che, nonostante l'evidente stato di abbandono, nemmeno un pezzo o componente (rivendibile come ricambi) della Lamborghini Urus è stato trafugato. A Dubai dunque sembra che questo Suv di lusso non interessi nemmeno ai criminali che potrebbero prenderne i pezzi per rivenderli.