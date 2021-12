Brutto incidente in F2 tra Pourchaire e Fittipaldi a Jeddah, entrambi sono in ospedale Al via della Feature Race del Gp dell’Arabia Saudita c’è stato un incidente al via tra il francese Theo Pourchaine e il brasiliano Enzo Fittipaldi. Sono in buone condizioni, ma Fittipaldi è in ospedale.

A cura di Alessio Morra

A Jeddah, prima della penultima gara del Mondiale di Formula 1 2021, si è disputata la penultima tappa del Campionato di Formula 2. Ma la Feature Race è stata a lungo interrotta a causa dell'incidente che ha visto come protagonisti il francese Theo Pourchaire e il brasiliano Enzo Fittipaldi, che ha colpito in pieno rettilineo e a grande velocità la vettura del pilota transalpino. I due piloti sono stati portati in ospedale. Le notizie che arrivano sono abbastanza rassicuranti. Pourchaire non avrebbe riportato grossi problemi. Mentre Enzo Fittipaldi, nipote del mitico Emerson, avrebbe invece riportato dei problemi agli arti inferiori.

(in aggiornamento)