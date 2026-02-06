Bagnaia lancia un messaggio alla Ducati, prenderà una decisione: “Ho grandi proposte sul tavolo”

Tra Pecco Bagnaia e la Ducati il 2025 non era finito benissimo. Problemi con la moto, battute al veno e i risultati a dir poco negativo, il Mondiale scorso di MotoGP è stato completamente un disastro per il due volte campione del mondo il quale si è limitato a veder vincere il suo compagno di scuderia: Marc Marquez. La frattura con la Ducati sembra essere aperta e il futuro sembra portare a una separazione. Almeno è quello che traspare dallo scorso anno quando praticamente al termine di ogni qualifica o gara, Pecco se la prendeva con una moto che a suo dire non gli permetteva di gareggiare al meglio.

Il Team Manager Tardozzi aveva infatti parlato in modo aperto della volontà di rinnovare per Marquez, ma con Bagnaia è sembrata tutto un'incognita. Il 2027 in MotoGP dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Marc Marquez restando in Ducati potrebbe avere un nuovo compagno di scuderia come Pedro Acosta. E allora quale sarà il futuro di Pecco? Lui lancia un messaggio chiaro: "Sono un pilota di alto livello. Ho grandi opportunità sul tavolo".

Bagnaia con Marc Marquez.

Come rivela AS, Pecco Bagnaia ha confermato che dovrà prendere una decisione prima della Thailandia: "Sono un pilota di alto livello; ho grandi opportunità sul tavolo". E proprio il passaggio di Acosta in Ducati potrebbe rappresentare l'occasione per Pecco di prendere il posto dello spagnolo in Aprilia. Il domino dei piloti infatti è questo: Quartararo verso la Honda, Jorge Martín alla Yamaha al suo posto e Pedro Acosta vestirà il rosso nel box Ducati con Pecco in Aprilia. Una volta completati questi incastri allora si potrebbe vedere Bagnaia nel team di Massimo Rivola.

Bagnaia non vuole perdere tempo e infatti pare che arriverà a prendere una decisione prima dello spegnimento dei semafori del GP di Thailandia (27 febbraio – 1 marzo), che darà il via alla stagione. L'italiano ha confessato al termine dei primi test pre-stagionali che prenderà una decisione sul suo futuro prima della gara di Buriram e, quindi, a stagione iniziata, la sua destinazione sarà già nota. Non resta altro da fare che aspettare e vedere se realmente Bagnaia andrà in un team italiano, con moto italiana, come l'Aprilia, per rilanciarsi e iniziare la battaglia con Marc Marquez.