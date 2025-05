video suggerito

Adrian Newey tira una bordata alla Red Bull e spiega qual è il segreto del successo in Formula 1 Adrian Newey dal Gp di Monte Carlo inizierà ufficialmente la sua avventura con l’Aston Martin. Il ‘Genio’ in un’intervista ha parlato del futuro del team, ma anche della Red Bull, usando parole severe. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Il gardening è finito. Adrian Newey può tornare in azione. L'Aston Martin, che pare la peggior vettura della griglia, sta per iniziare la sua risalita e inizia la rincorsa verso il vertice. Serve un'altra magia, ma il ‘Mago' è pronto e già dal GP di Monaco sarà al muretto box della ‘verdone'. Nella sua prima volta ufficiale ha parlato del futuro del team inglese, ma pure della Red Bull. Alla sua vecchia scuderia ha rifilato una bella frecciata, ma ha anche spiegato come sono arrivati tutti questi titoli Mondiali.

"La gallerie del vento Red Bull è una delle peggiori"

Adrian Newey ci proverà, vuole vincere pure con l'Aston Martin dopo averlo fatto con Williams, McLaren e Red Bull. Lui ha le sue idee, le sue convinzioni e le conferma: “In Formula 1 c’è sempre più tecnologia, ma sono le persone a contare davvero”. Più chiaro di così. Ma nell'intervista rilasciata al sito internet dell'Aston Martin si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti della scuderia austriaca: “Noi avevamo un gruppo fantastico di lavoro, ma anche una delle peggiori gallerie del vento".

Eppure sono arrivati titoli su titoli. Ma la gestione del gruppo di lavoro e delle persone che hanno lavorato per il team hanno portato a quattro campionati in fila vinti da Vettel e altri quattro da Verstappen, più sei titoli dei Costruttori. Insomma, la conferma del suo principio. La tecnologia serve, ma gli uomini sono più importanti.

La richiesta a Stroll: "Servono più persone"

Le parole del ‘Genio': "La visione di Lawrence Stroll ha creato un grande impianto, il migliore della F1, ma è importante che ora ottimizziamo il modo in cui lo usiamo. Ancora una volta, questo è uno sport di persone. La mia precedente squadra aveva una delle peggiori gallerie del vento della F1 e operava in una serie di edifici poco significativi in una zona industriale, ma è riuscita a far lavorare tutti insieme e a sviluppare un grande gruppo di persone".

Alle parole di elogio per Stroll padre fanno seguito anche un invito ad ampliare il gruppo di persone di livello nell'organico dell'Aston Martin: "Abbiamo molte persone di talento, ma anche alcune aree che devono essere rafforzate con un numero maggiore di persone. E dobbiamo far sì che tutti lavorino meglio insieme, utilizzando questi strumenti e sviluppando le nostre capacità".