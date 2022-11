A Interlagos è subito Red Bull vs Ferrari: Perez precede di un soffio Leclerc e Verstappen nelle FP1 Sergio Perez è il più veloce nelle FP1 del GP del Brasile della Formula 1 2022: il messicano ha preceduto ddi pochissimi millesimi il pilota della Ferrari Leclerc e il compagno di squadra in Red Bull Max Verstappen.

A cura di Michele Mazzeo

Duello serrato tra Red Bull e Ferrari nelle FP1 del GP del Brasile della Formula 1 2022. Nell'unica sessione di prove libere sul circuito di Interlagos prima delle qualifiche che determineranno la griglia per la Sprint Race infatti a piazzare il miglior tempo è stato il messicano Sergio Perez che ha preceduto il driver del Cavallino Charles Leclerc di appena 4 millesimi e il suo compagno di squadra, già certo del titolo iridato, Max Verstappen di appena 8 millesimi. Le RB-18 sono apparse le più veloci anche lo mescole di gomma più dure nelle simulazioni di passo gara.

Buona prova anche per Carlos Sainz che, pur avendo montato le soft solo nei minuti finali, ha chiuso quarto poco distante dai primi tre. Lo spagnolo però dovrà scontare una penalità di cinque posizioni nella griglia di partenza della gara di domenica per aver montato il sesto motore endotermico della stagione sulla sua F1-75.

Non brillano in questa prima sessione di prove libere invece le Mercedes con George Russell che chiude 5° con oltre due decimi di ritardo dal miglior crono di giornata e Lewis Hamilton 4° con un solo millesimo di ritardo rispetto a Sainz ma che ha sofferto parecchio per il poco grip della sua W13 nella parte posteriore.

La classifica dei tempi delle FP1 del GP del Brasile della Formula 1 2022