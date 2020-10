Udinese-Roma di Serie A in diretta: dove vederla in TV e streaming

Udinese-Roma è l’anticipo della 3a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Gotti e quella di Fonseca, si giocherà alla Dacia Arena di Udine davanti a mille spettatori. Fischio d’inizio in orario alle 20.45. I friulani arrivano a questa gara dopo due sconfitte di fila contro Verona e Spezia, mentre i giallorossi hanno conquistato 1 solo punto, quello contro la Juventus nell’ultimo turno dopo il ko di Verona a tavolino. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Probabili formazioni: Nestorovski insidia Okaka nell’attacco bianconero mentre Fonseca si affida ancora Pedro e Mkhitaryan in attacco a supporto di Dzeko unica punta.