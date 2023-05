Serie B oggi, risultati e classifica dell’ultima giornata in diretta: chi va ai playoff

Stasera si chiude il campionato regolare della Serie B 2022-2023. Frosinone e Genoa hanno già ottenuto la promozione in Serie A. Benevento e Spal sono già retrocesse in Serie C. Ma c'è ancora tantissimo in ballo. Perché va definita la griglia dei playoff e anche il playout, e soprattutto si scoprirà quale sarà la terza squadra a retrocedere, con Brescia e Perugia che proveranno a evitare la retrocessione diretta.

Serie B oggi in TV: dove vedere le partite in diretta e streaming

Tutti gli incontri dell'ultima giornata di Serie B si potranno seguire in diretta TV. Diversi i modi con cui poter seguire le sfide dell'ultima giornata di Serie B. Sky Sport manderà in onda tutte e dieci le partite in programma, lo farà su diversi canali. Tutti gli incontri della 38ª giornata si potranno seguire anche in streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Helbiz. Le partite con DAZN e Helbiz si potranno seguire in tv utilizzando le rispettive App con Google Chromecast o Fire Stick TV Amazon tramite Smart TV.

Chi va ai playoff di Serie B: la classifica prima dell'ultima giornata

Già promosse in Serie A il Frosinone e il Genoa. Classifica cortissima, invece, per la zona playoff: in base al regolamento, vanno ai playoff le squadre che arrivano dal 3° all'8° posto nella classifica finale. Bari (65 punti), Sudtirol (58 punti), Parma e Cagliari (entrambe a 57 )sono sicure di accedere agli spareggi. Sette squadre, invece, si contendono gli ultimi due posti: Venezia (49), Palermo (48), Pisa (47), Reggina e Ascoli (47), Como (46) e Modena (45)

