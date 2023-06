Roland Garros, oggi Alcaraz-Tsitsipas e Djokovic-Khachanov: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis: in campo Alcaraz e Djokovic. Programma molto ricco quello odierno con Alcaraz e Djokovic che sfidano rispettivamente Tsitsipas e Khachanov. Due i match femminili sullo Chatrier. Diretta TV su Eurosport, streaming possibile con Sky Go, NOW, Eurosport Player e Discovery+.

Il programma di oggi ai Roland Garros e i risultati degli italiani

ore 11:00: Muchova – Pavlyuchenkova

non prima delle 12:30: Svitolina – Sabalenka

a seguire: Djokovic – Khachanov

non prima delle 20:15: Alcaraz – Tsitsipas

Alcaraz-Tsitsipas oggi in tv al Roland Garros: orario e dove vederla

Il match clou dei quarti è senz'altro questo. Alcaraz-Tsitsipas è un confronto tra due big, due giocatori che sanno giocare bene sulla terra e che puntano al successo finale. L'incontro non inizierà prima delle 20:15 e si potrà seguire su Eurosport, canale visibile anche dagli abbonati di Sky e DAZN.

Dove vedere la partita di Djokovic-Khachanov agli Internazionali di tennis in diretta TV

Novak Djokovic scenderà in campo per la 14ª volta in un match dei quarti del Roland Garros. L'ex numero 1 oggi sfiderà il russo Khachanov, giustiziere di Sonego. L'incontro non inizierà prima delle 14:30 e si potrà seguire in diretta TV su Eurosport.

Oggi in campo anche due parti dei quarti femminili: orari e programma

La giornata sarà aperta dal match tra la ceca Muchuva e la russa Pavlyuchenkova, che sta disputando un torneo eccezionale. Poi l'interessantissimo match tra Svitolina, che sta vivendo una favola, e Sabalenka.

