I match disputati complessivamente, nella storia, tra Polonia e Italia, sono stati 16. Di questi, 3 si sono giocati nei campionati Mondiali, 2 in Nations League, 4 per le qualificazioni dei Mondiali, 2 per le qualificazioni agli Europei e 5 amichevoli. In questo totale di sfide, sono stati ben 6 i successi dell'Italia, di cui 1 ai Mondiali, 1 in Nations League, 2 alle qualificazioni dei Mondiali e 2 in amichevole.

Sono stati 7 invece i pareggi: 1 ai Mondiali, 1 in Nations League, 2 alle qualificazioni Mondiali e 2 alle qualificazioni degli Europei e 1 in amichevole. La Polonia ha vinto solo in 3 occasioni: 1 al Mondiale e 2 volte in amichevole. Contro la Polonia, l'Italia ha messo a segno ben 21 gol mentre 10 sono state le reti dei polacchi.