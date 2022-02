Olimpiadi invernali 2022, il programma di oggi 10 febbraio: gli orari e le gare degli italiani

Nella notte italiana le gare delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in programma oggi si possono vedere in diretta TV in chiaro su Rai 2, il collegamento comincerà alle 2:30 e proseguirà ininterrottamente fino alle 11, quando la diretta in chiaro passerà su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre). Gli eventi olimpici di oggi saranno trasmessi in diretta anche dai canali Eurosport e Eurosport 2, visibili sia su Sky (al 210 e al 211 del decoder satellitare) che in streaming tramite la piattaforma DAZN. Inoltre le gare olimpiche di oggi andranno in onda in diretta integrale anche in streaming su Discovery+.