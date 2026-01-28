Napoli-Chelsea LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Napoli-Chelsea per l'8ª giornata della fase a girone unico. Azzurri con gli uomini contati, Conte sceglie Olivera al posto di Gutierrez; inglesi con Joao Pedro in attacco e la "scheggia" Cole Palmer. Match decisivo: la squadra di Conte può ancora qualificarsi ai playoff, i Blues tentano l'aggancio alle prime otto. Diretta TV e streaming su Amazon Prime Video.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Il Napoli arriva alla sfida decisiva per la qualificazione ai playoff con la necessità di vincere a tutti i costi. Potrebbe bastare anche un pareggio con il Chelsea per superare il turno ma occorre che s'incastrino una serie di risultati favorevoli. Conte ha gli uomini contati, dopo l'operazione di Neres la rosa si è ristretta ulteriormente. "Nonostante gli infortuni non ci siamo snaturati – le parole del tecnico -. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff. Sappiamo che non affronteremo l'ultima della classe bensì i campioni del Mondiale per Club". Unico cambio in formazione rispetto alla squadra vista in queste settimane: Olivera al posto di Gutierrez. Meret in porta, Lukaku in panchina.
Napoli, situazione durissima: McTominay in campo anche se non sta bene
Nel corso del collegamento prima di Napoli-Chelsea l'inviato di Amazon, Alessandro Alciato, ha spiegato che Scott McTominay è stato in serio dubbio nell'immediata vigilia dell'incontro: "Non è stato benissimo nelle ultime ore a causa di un problema muscolare all'adduttore. Ma sarà in campo anche se non al 100%".
Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte di formazione di Conte e Rosenior per il Napoli e il Chelsea in campo al Maradona:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All.: Conte. A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Beukema, Lukaku, De Chiara, Garofalo.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All.: Rosenior. A disposizione: Jorgensen, Merrick, Acheampong, Badiashile, Hato, Delap, Garnacho, George, Gittens, Guiu, Palmer.
Dove vedere Napoli-Chelsea di Serie A in TV e streaming
Napoli-Chelsea è visibile in diretta tv, in chiaro, in streaming e in esclusiva (per abbonati) su Amazon Prime Video, che trasmette la migliore partita delle italiane impegnate in Champions al mercoledì. La telecronaca della gara è di Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini accanto per il commento tecnico. Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video c'è l'ex abitro, Gianpaolo Calvarese.