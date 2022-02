Napoli-Barcellona dove vederla in TV e streaming in chiaro su TV8, Sky o DAZN: Spalletti con Insigne per gli ottavi di Europa League

Probabile formazione Napoli (4-2–3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F. de Jong, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Gavi. All. Xavi

Dove vedere Napoli-Barcellona? Diretta TV in chiaro su TV8, su Sky e DAZN. Streaming su tv8.it, SkyGo e DAZN.

Stasera al Maradona il Napoli di Spalletti ospita il Barcellona di Xavi per la partita di ritorno dei playoff di Europa League: in palio la qualificazione agli ottavi, all'andata al Camp Nou è finita 1-1. Il match si gioca alle ore 21.00 e si vede in diretta TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). I blaugrana partono favoriti ma al Maradona – sold out per l'occasione, venduti 42mila biglietti – il Napoli di Spalletti dovrà vincere per passare il turno. In caso di pareggio si procederà ai supplementari e ai rigori, abolita la regola dei gol in trasferta: la rete di Zielinski al Camp Nou non vale doppio, ancora dubbi sul rigore messo a segno da Fernan Torres. Il Napoli arriva alla partita contro i blaugrana dopo l'1-1 in campionato con il Cagliari. Il Barca non ha mai perso una partita nell'ultimo mese ed è reduce dalla vittoria in casa del Valencia.

Spalletti deve fare i conti con assenze importanti ma recupera gli esterni. Ci sarà Osimhen dal primo minuto. Tornano disponibili anche Politano ed Insigne. In mediana Fabian Ruiz con Demme. In difesa ballottaggio tra Mario Rui e Juan Jesus. Xavi recupera Araujo, Dest in ballottaggio con Mingueza, Dembelè favorito su Traorè. Tutte le informazioni sulla partita sono disponibili sul sito ufficiale della UEFA.

