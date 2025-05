MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP Francia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Francia, sul circuito di Le Mans: si riparte con Marc Marquez in testa alla classifica generale e Quartararo che si è preso la pole della gara. Gara in programma oggi alle 14:00. Quartararo dunque con il miglior tempo, mentre per Bagnaia solo sesto posto. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 17:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

Il GP Francia 2025 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà invece possibile in differita dalle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 14.00, e della Moto2, dalle ore 15.15.

09.40/09.50 MotoGP, GP Francia: warm up – diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

14.00 MotoGP, GP Francia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, dalle 17.00 differita TV8 HD, tv8.it