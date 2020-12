Lazio-Napoli di Serie A in diretta: orario e dove vederla in TV e streaming

La cronaca in diretta di Lazio-Napoli, valida per la 13a giornata di Serie A, si giocherà domenica 20 dicembre alle ore 20:45 allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. La sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella allenata da Gennaro Gattuso, sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. Probabili formazioni: per la Lazio Hoedt al posto di Acerbi in difesa, Napoli con Lozano, Politano e Petagna in attacco.