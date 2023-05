Internazionali Roma, oggi la finale Rune-Medvedev: orari tv e dove vedere in diretta la partita di tennis

Rune-Medvedev è la finale degli Internazionali di tennis di Roma. La partita tra il tennista danese e quello russo è in programma oggi, pioggia permettendo, non prima delle 16 sul campo centrale. Sia Rune che Medvedev vanno a caccia del primo titolo nel Masters 1000 di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go, possibile vederlo in chiaro su Italia 1. Per lo streaming disponibile su Sky Go e NOW.

Rune contro Medvedev nella finale maschile orari e programma

Rune-Medvedev è in programma non prima delle ore 13 sul campo centrale del Foro Italico. Gli abbonati Sky potranno vedere la finale di Roma su uno dei due canali dedicati o Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (201 o 205). Diretta TV in chiaro su Italia 1.

Rune-Medvedev ore 16

