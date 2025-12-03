Inter-Venezia LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

L'Inter è reduce dal successo in campionato con il Pisa, la Coppa Italia offre l'opportunità a Chivu di fare un po' di cambi nella formazione titolare. In Serie A i nerazzurri sono terzi in classifica, a quota 27 punti (-1 da Milan e Napoli primi a 28) e in Champions in piena corsa per restare tra le prime otto e conquistare la qualificazione diretta agli ottavi.