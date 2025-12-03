Calcio
Live

Inter-Venezia LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live di Inter-Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

3 Dicembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:32
Immagine

La diretta live della partita Inter-Venezia per gli ottavi di Coppa Italia. Chivu opta per un maxi turnover per la sfida con i lagunari che giocano in Serie B. Chi passa il turno nei quarti prende la vincente di Roma-Torino. Diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

20:30

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

L'Inter è reduce dal successo in campionato con il Pisa, la Coppa Italia offre l'opportunità a Chivu di fare un po' di cambi nella formazione titolare. In Serie A i nerazzurri sono terzi in classifica, a quota 27 punti (-1 da Milan e Napoli primi a 28) e in Champions in piena corsa per restare tra le prime otto e conquistare la qualificazione diretta agli ottavi.

A cura di Maurizio De Santis
20:15

Inter-Venezia, le formazioni ufficiali

Chivu e Stroppa cambiano pelle a Inter e Venezia, di seguito le scelte degli allenatori nelle formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2) Josep Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Esposito. All. Chivu.

VENEZIA (3-5-2) Grandi; Korac, Venturi, Sidibe; Sagrado, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casas, Compagnon. All. Stroppa.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

Dove vedere Inter-Venezia di Coppa Italia in TV e streaming

Inter-Venezia è visibile in diretta tv, in chiaro e gratis su Italia 1. Diretta streaming attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity oppure collegandosi al sito sportmediaset.it. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, con Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

A cura di Maurizio De Santis
Calcio
Coppa Italia
Inter
Calcio
