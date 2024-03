F1, oggi le prove libere GP Arabia in diretta: orari TV su TV8 e Sky e dove vederle in streaming

La Formula 1 torna in pista oggi con le prove libere del GP Arabia Saudita a Jeddah, secondo appuntamento del Mondiale 2024. Le Ferrari nuovamente in pista dopo il GP Bahrain che ha visto la vittoria di Verstappen e il terzo post di Sainz. Occhi puntati Fp1 in programma alle ore 14:30, alle 18:00 le FP2. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

5 minuti fa 10:30 Sainz prova a ripetersi: a lui le libere 3 dello scorso weekend Le libere spesso hanno degli esiti sorprendenti. In Bahrain la Red Bull ha fatto pole, vittoria e giro record con Verstappen, e doppietta con Perez secondo. Ma nelle libere i più veloci sono stati Ricciardo (Fp1), Hamilton (Fp2) e Sainz (Fp3). A cura di Alessio Morra 35 minuti fa 10:00 Le caratteristiche del circuito di Gedda per il GP Arabia A Jeddah i piloti guideranno in un circuito velocissimo, con 27 curve (16 a sinistra, 11 a destra). Il tracciato misura 6,174 chilometri di lunghezza. I giri previsti sono 50 e i piloti dovranno percorrere 308,45 chilometri. Tre i Detection Point, saranno le zone DRS. La Pirelli ha scelto le gomme dure C2, le Medie C3 e le Soft C4. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 09:31 Dove vedere le prove libere del GP Arabia di Formula 1 oggi in TV e streaming Le prove libere del Gran Premio che si terrà a Jeddah per il quarto anno consecutivo si potranno seguire in diretta televisiva su Sky, mentre lo streaming sarà disponibile solo per abbonati di Sky, tramite Sky Go, e di NOW. Alle 14 la FP1, alle 18 la FP2. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 09:30 Formula 1, gli orari TV delle prove libere del GP Arabia: la diretta su Sky e la differita TV8 Si disputano oggi le prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Due le sessioni di prove in programma. Alle ore 14 italiane scatterà la Fp1, mentre alle 18 ci sarà la Fp2. Entrambe dureranno un'ora. Sky trasmetterà tutto in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la differita in chiaro su Tv8. A cura di Alessio Morra

