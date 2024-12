F1 2024, oggi il GP Abu Dhabi: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Il meteo non dovrebbe rappresentare un problema per il lavoro dei team nelle prove libere del GP di Abu Dhabi in programma oggi. Sul circuito di Yas Marina infatti è previsto cielo sereno e sole sia per l'orario in cui andranno in scena le FP1 che per quello in cui si tornerà in pista per le FP2. Nemmeno la temperatura dell'aria dovrebbe essere eccessivamente condizionante per i piloti dato che dovrebbe aggirarsi intorno ai 26° C.