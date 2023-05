F1 2023, oggi il GP Miami: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Oggi con le prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP di Miami del Mondiale di Formula 1 2023: sul circuito della città della Florida si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del quinto round stagionale.

Le prove libere del Gran Premio di Miami iniziano oggi alle ore 20:00 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari della diretta TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato statunitense. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 20:00 (ora italiana), cioè quando in Florida saranno le 14:00. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le ore 23:30 (le 17:30 a Miami). Alle ore 18:30 di domani invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere.

Ecco il programma completo delle prove libere del GP di Miami della Formula 1 2023: