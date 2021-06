Ucraina-Austria è una partita in programma oggi per il terzo turno agli Europei del Girone C la cui seconda nazionale qualificata dietro all'Olanda sfiderà agli ottavi di finale la Nazionale di Roberto Mancini. E' una partita che sarà trasmessa in cronaca diretta e integrale unicamente sui canali della piattaforma Sky, in modalità criptata e a pagamento. Sia per la fruizione in Tv sia per lo streaming online. Ucraina- Austria sarà visibile in diretta sui canali Sky dedicati a Euro 2020, Sky Sport Football e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go sempre a pagamento e dedicata agli abbonati al servizio.