Diretta Svizzera-Italia Qualificazioni mondiali 2022, formazioni ufficiali e risultato live della partita: Azzurri di Mancini in testa alla classifica

L'Italia campione d'Europa continua il suo percorso per le qualificazioni ai Mondiali 2022 nel girone C. Gli Azzurri di Mancini incontrano stasera la Svizzera, principale avversaria del Girone C, dopo il pareggio contro la Bulgaria. Calcio d'inizio alle ore 20.45, la partita sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay.

