La Spagna dopo il pareggio senza reti contro la Svezia all'esordio cerca la prima vittoria per lanciarsi verso gli ottavi di fonale. È una sfida importante anche per la Polonia, che deve dimenticare la sconfitta per 2-1 contro la Slovacchia. Le selezioni di Luis Enrique è finita al centro di molte critiche per i problemi nella fase offensiva e uno dei più bersagliati è stato Alvaro Morata ma il CT della Roja lo ha difeso apertamente. Arrivano buone notizie per Busquets: il centrocampista si riunisce alla nazionale dopo il tampone negativo al Covid-19. Qualche problema anche per Paulo Sousa dopo la battuta d’arresto nel primo match: la sezione polacca arriva sempre con tante referenze alle manifestazioni ma sul campo le attese sono spesso state disattese.

La partita tra Spagna e Polonia verrà trasmessa in diretta TV su Rai Uno e Sky, che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Il match che si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, Sky-Go e Now Tv.

Probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3) probabile formazione: Spagna: Unai Simon; M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba: Koke, Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo. Allenatore: Luis Enrique.

POLONIA (3-4-2-1) probabile formazione: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Moder, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA)