La sfida tra Roma e Napoli sarà trasmessa in diretta TV su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Sarà inoltre possibile vedere la gara in diretta streaming attraverso l'app di Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sarà inoltre possibile seguire il match anche su Now Tv, ovvero il servizio live e on demand di Sky che permette di acquistare il pacchetto in cui è inclusa la partita tra Roma e Napoli.