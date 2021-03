A San Siro, alle ore 20.45, si affrontano il Milan e l'Udinese in un match della 25a giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dal bel successo sulla Roma che li ha rilanciati nella corsa scudetto. E vincendo anche stasera i ragazzi di Pioli si porterebbero a -1 dall'Inter. Ha vinto domenica scorsa anche l'Udinese, che ha colto tre punti importanti contro la Fiorentina in un importante sfida salvezza. Il Milan è favorito, ma non disporrà di Ibrahimovic e Calhanoglu. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da DAZN che lo manderà in onda sia sul canale 209 di Sky (DAZN 1) che in streaming, sulla propria App, con il commento di Massimo Callegari.