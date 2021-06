Alle ore 21 andrà all'Johan Cruijff Arena di Amsterdam andrà in scena Olanda Austria, match valido per la seconda giornata del Gruppo C degli Europei 2021. Sarà possibile seguire la gara sia in diretta TV e in streaming su Sky e in chiaro sulla Rai.

Dove vedere Olanda – Austria degli Europei in TV

Olanda – Austria verrà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky (riservata solo agli abbonati) sui canali Sky Sport (numero 251, con collegamento a partire dalle 20.30), Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 del digitale terrestre). Il match andrà in onda anche in chiaro su Rai 1 (senza alcun costo aggiuntivo) che trasmette una delle 27 gare previste nel pacchetto acquistato per il campionato europeo di calcio 2021.

Olanda – Austria, dove vedere la gara in streaming

Sarà possibile assistere alla partita Olanda – Austria anche in diretta streaming. Sono tre le opportunità a disposizione degli utenti appassionati di calcio. La prima è collegarsi alla piattaforma RaiPlay (in forma del tutto gratuita). La seconda, riservata solo agli abbonati, è attivare la visione dell'evento attraverso la app di Sky Go. L'ultima opzione è sintonizzarsi sul sito Now Tv che, pagando anche il costo del singolo evento, dà accesso alla visione della partita. I dispositivi da utilizzare sono quelli abituali: fissi (pc e smart tv) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet). Un'ottima connessione a internet permetterà una migliore ricezione di segnale e qualità delle immagini.