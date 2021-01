Ai microfoni di DAZN nel pre-partita, Fabio Paratici ha affrontato diversi argomenti. In primis quello relativo all'esclusione per Rabiot, per motivi legati alla squalifica di un turno pre Juventus-Napoli. Il centrocampista già tenuto fuori in occasione della Fiorentina, è finito nuovamente ai box: "È una partita da non sbagliare, come tutte le altre. Partiamo sempre per vincere, anche alcune delle scorse non era da sbagliare. Rabiot? Essendo arrivata la sentenza del Coni poco prima della Fiorentina, ed essendoci due norme in conflitto abbiamo deciso in via precauzionale di tenerlo fuori in via cautelativa". Una battuta anche sul mercato: "La priorità del mercato la punta? Ora pensiamo alla partita, poi vedremo, siamo contenti della rosa che abbiamo. I ritorni? Noi vogliamo molto bene ai giocatori che sono stati qui con noi".