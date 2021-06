La partita tra Inghilterra e Germania si gioca alle 18 a Wembley (Londra) e sarà trasmessa in chiaro su Rai1, oltre che su SkySport 1, Sky Football e Sky 251. In streaming sarà possibile vederla su Raiplay e su Skygo. Inghilterra-Germania viene trasmessa in diretta TV in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo su Rai 1. Gli abbonati a Sky, invece, possono assistere alla partita collegandosi ai canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre). Per lo streaming ci si può collegare a Raiplay gratuitamente o a pagamento con l'applicazione SkyGo. Con il servizio Now, si può acquistare la partita con l'on demand.